Строящийся Амурский ГПЗ подключили к электроснабжению

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети" завершила мероприятия по электроснабжению Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), строительство которого идет в Амурской области. Предприятие будет получать электроэнергию от собственной электростанции, сообщается в пятницу в телеграм-канале предприятия.

"Россети завершили мероприятия в рамках электроснабжения Амурского ГПЗ: к ЕНЭС (Единая национальная электрическая сеть - прим. ТАСС) подключена Свободненская ТЭС. Стоимость проекта составила 1,8 млрд рублей. Новое газоперерабатывающее предприятие будет получать энергию от независимых источников - собственной электростанции "Свободненская" и объектов "Россети ФСК ЕЭС", что гарантирует непрерывный цикл производства", - говорится в сообщении.

Для обеспечения предприятия электроэнергией построены линии электропередачи общей протяженностью 90 км, смонтировано 289 опор, возведен 800-метровый спецпереход через реку Зея.

Амурский ГПЗ, строящийся в районе города Свободный в Амурской области, станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Завод будет важным звеном технологической цепочки будущих поставок природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м в год. На полную мощность завод планируется вывести с 2025 года.