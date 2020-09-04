В Нижегородской области открылось производство полуфабриката для создания бумаги

ТАСС, 4 сентября. Новая линия по выпуску термомеханической массы - полуфабриката, который используют для производства бумаги и картона, - открылась в среду на Балахнинском бумажном комбинате АО "Волга", одном из крупнейших российских предприятий лесопромышленного комплекса. Инвестиции в производство составили около 1,5 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Производство создано менее, чем за два года. Благодаря ему комбинат планирует увеличить выпуск бумаги на 20%, до 320 тыс. т в год", - отмечается в сообщении. Около 70% продукции предприятия идет на экспорт, в том числе в страны Европы, Африки, Индию, Китай.

По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, который принял участие в церемонии открытия производства, инвестиции в проект составили около 1,5 млрд рублей. Линия создавалась при поддержке Фонда развития промышленности РФ, который выдал предприятию льготный займ на сумму 394 млн рублей.

"Это приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов, что дает комбинату право на заключение на льготных условиях договоров аренды лесных участков для обеспечения лесным сырьем новых производственных мощностей. Предприятие входит в топ-50 крупнейших лесопромышленных компаний нашей страны", - приводятся в сообщении словам Евтухова.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что благодаря запуску производственной линии будет создано около 200 новых рабочих мест, в том числе 60 - высокопроизводительных. "Этот инвестиционный проект - один из первых не только в России, но и в мире, при реализации которого опытная отладка оборудования проводилась дистанционно из-за распространения коронавирусной инфекции. Реализация проекта обеспечит [поступление] в федеральный и областной бюджеты более 600 млн рублей налоговых отчислений", - приводятся в сообщении слова Никитина.

АО "Волга" является единственным в России предприятием, которое выпускает газетную бумагу из термомеханической массы для печати газет, книг и полиграфической продукции без добавления целлюлозы. Входит в число 50 крупнейших лесопромышленных компаний России. В 2020 году включено Минпромторгом РФ в перечень системообразующих компаний лесопромышленного комплекса страны.