Объявление лауреатов премии "Глобальная энергия". Видеотрансляция завершена

В музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского в Калуге объявили лауреатов премии "Глобальная энергия". 8 сентября назвали победителей этого года в трех номинациях.

В церемонии награждения прининяли участие врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и председатель Международного комитета премии "Глобальная энергия", лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг. Он участвует в мероприятии по видеосвязи.

Всего выдвинули 78 ученых из 20 стран мира, в частности, из Австралии, Германии, Греции, Дании, Италии, КНР, США и Японии. На каждую из номинаций - "Нетрадиционная энергетика", "Традиционная энергетика" и "Новые способы применения энергии" - претендуют по пять ученых.