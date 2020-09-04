Гуцан: неопытность подрядчиков привела к невыполнению проектов ФЦП развития Карелии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Невыполнение в срок отдельных проектов федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года и необходимость ее продления еще на один год связаны с недостаточно опытными подрядчиками, выходившими на конкурсы на строительство объектов, и затягиванием сроков проектирования. Об этом в пятницу сообщил полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан во время своего выступления на итоговом заседании Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

"К сожалению, не все проекты доведены до завершающей стадии и в установленное время. Затягиваются сроки разработки необходимой технической документации и выполнение работ на ряде объектов. Победителями конкурса становятся организации, не имеющие достаточного опыта управления проектно-строительной деятельности. Такие факторы негативно сказываются на результатах, в итоге - недостижение запланированных показателей", - сказал он.

По словам Гуцана, в республику удалось привлечь значительный объем финансирования как из федеральной казны, так и из внебюджетных источников, при этом властям неоднократно приходилось прибегать к механизмам определения единственного подрядчика для разного вида работ.

"Естественно, нам необходимо исключить формирование у граждан, у жителей Республики Карелия комплекса несбывшихся надежд. Для решения этой задачи неоднократно приходилось использовать механизмы определения единственного исполнителя по контратакам. До конца 2021 года продлен срок реализации федеральной целевой программы развития Республики Карелия до 2020 года", - сказал Гуцан.

Полпред президента в СЗФО также рекомендовал главе Карелии в будущем сформировать коллегиальный орган при руководителе республики, чтобы улучшить взаимодействие между органами власти. "Нужно уделить особое внимание реализации национальных проектов в республике, где также возникают риски неисполнения тех контрольных показателей, которые намечены в том числе и на 2020 год", - отметил Гуцан.

Госкомиссия во главе с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым была создана указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.