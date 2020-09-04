Титов попросил разрешить мероприятия шоу-бизнеса после возобновления в Москве конгрессов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым разрешить массовые мероприятия шоу-бизнеса после возобновления в Москве с 4 сентября конгрессов и выставок.

"Мне нравится, что идет дальнейшее открытие, это, конечно, позитивная новость. Семинары, конгрессы, форумы, конференции, выставки - это те инструменты, без которых бизнесу тяжело. Но тогда непонятно, почему у нас до сих пор закрыты большие мероприятия шоу-бизнеса", - сказал бизнес-омбудсмен в пятницу ТАСС в кулуарах Столыпин-форума.

Он убежден, что можно обеспечить безопасность граждан при таких массовых мероприятиях, "тем более, что большинство из них проводится в формате open-air". "Поэтому нужно разрешать [проводить мероприятия] дальше и не тянуть с этим", - заключил Титов.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.