Китай создаст в Пекине зону свободной торговли для развития сферы услуг

ПЕКИН, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Китая создадут в Пекине и прилегающих регионах экспериментальную зону свободной торговли (ЗСТ) для развития сферы услуг и цифровых технологий. Об этом в пятницу вечером заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в формате видеосвязи на форуме в рамках проходящей в Пекине Китайской выставки торговли и услуг.

"Для укрепления ведущей роли Пекина в развитии сферы услуг Китая здесь будет создана национальная образцово-показательная комплексная зона по открытости сферы услуг. Она будет содействовать выбору наиболее динамичных путей развития и поиску опыта, который в перспективе можно будет воспроизвести и распространить шире", - указал глава государства.

"Основными отличительными особенностями создаваемой экспериментальной зоны свободной торговли станут научно-технические инновации, открытая сфера услуг и цифровая экономика", - добавил Си Цзиньпин.

Как отметил глава государства, создаваемая ЗСТ позволит создать платформу для высококачественного развития так называемого столичного региона - Пекина, Тяньцзиня и прилегающей к ним провинции Хэбэй.