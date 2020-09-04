Delivery Club после инцидента в Москве скроет номера клиентов в приложении для курьеров

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сервис доставки еды и продуктов Delivery Club скроет номера клиентов в приложении для курьеров, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании после инцидента, произошедшего в Москве.

Ранее в пятницу в СМИ появились публикации, согласно которым один из курьеров сервиса после доставки заказа предложил клиентке в мессенджере "провести время вместе", а сотрудник службы поддержки, куда девушка обратилась с жалобой, предложил ей промокод на 200 рублей в качестве компенсации.

"Мы приносим искренние извинения клиенту. Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров", - сообщили ТАСС в компании.

В Delivery Club добавили, что сотрудник службы поддержки вернется к работе после переобучения.