Владимирский завод "Волгабас" поставит во Францию автобусы на 1,6 млн евро

ВЛАДИМИР, 4 сентября. /ТАСС/. Завод "Бакулин моторс групп" во Владимирской области (входит в холдинг "Волгабас") заключил контракт на поставку 41 городского автобуса во Францию. Об этом в пятницу сообщил журналистам директор департамента экономического развития Владимирской области Александр Ярошевский.

"41 автобус будет поставлен фирме Bollore (дочерней организации Bollore - Bluebus - прим. ТАСС), Франция. Но там есть особенность - интерьеры и экстерьеры производятся французскими партнерами, а кузова, шасси делается предприятием "Волгабас", - сказал он.

Как уточнил Александр Ярошевский, сумма контракта составила 1,6 млн евро, не уточнив сроков исполнения контракта. Как сообщалось ранее, в ближайшее время автобусный завод из Владимирской области начнет поставку продукции петербургской транспортной компании "Питеравто".

Ранее в пресс-службе "Волгабаса" сообщили о том, что мощности владимирского завода загружены до конца первого квартала 2021 года выполнением контрактов для российских и зарубежных заказчиков.

С 4 по 15 марта 2020 года производство на заводе приостановили из-за того, что китайские производители не выполнили обязательства по поставкам комплектующих. В вынужденный отпуск отправили 350 человек. Научно-производственный комплекс "Бакулин моторс групп" открыли во Владимирской области в декабре 2017 года.