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Пандемия COVID-19

Уровень безработицы в США в августе впервые опустился ниже 10% с начала пандемии

Показатель сократился до 8,4%, при этом количество рабочих мест увеличилось в августе примерно на 1,4 млн

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в США за август сократился до 8,4%, впервые с начала пандемии нового коронавируса опустившись ниже отметки в 10%. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ежемесячном докладе американского министерства труда.

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Количество рабочих мест при этом увеличилось в этом месяце примерно на 1,4 млн.

Таким образом, сократившаяся в связи с последствиями пандемии занятость в стране растет четыре месяца подряд. Так, в апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%, а в июле - 10,2%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

Кроме того, на прошлой неделе число американцев, обратившихся с первичными заявками на получение пособий по безработице, во второй раз с начала пандемии опустилось ниже отметки в 1 млн человек и составило 881 тыс.

 

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СШАПандемия COVID-19
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