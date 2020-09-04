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Правительство РФ одобрило проект протокола об изменении соглашения о налогах с Кипром

Согласно одобренному протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между РФ и Кипром об избежаниии двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить представленный Минфином, согласованный с МИДом, Минэкономразвития, Минюстом, ФНС и предварительно проработанный с Кипрской стороной проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года", - говорится в сообщении.

Согласно одобренному протоколу, взимаемый налог с дивидендов и процентов не должен превышать 15% от общей суммы дивидендов.

В ряде случаев налог на дивиденды может составлять до 5%. Например, если лицо имеющее право на дивиденды является иностранной страховой компанией или пенсионным фондом, а также органом местной власти или центральным банком.

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