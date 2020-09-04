Власти Москвы сообщили, что заморозка инвестиционных проектов не планируется

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Реализация инвестиционных проектов в Москве продолжается, их заморозка не планируется. Об этом сообщил в пятницу руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в эфире телеканала "Россия-24".

"Ни одного инвестиционного проекта, который совместно с Москвой реализуется, у нас сегодня не планируется к заморозке", - сказал он.

Ранее в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Москве за первое полугодие 2020 года составил более 1 трлн рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.