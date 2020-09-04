Эксперт: технологический прорыв должен быть представлен решениями для разных сфер жизни

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Технологический прорыв в России должен быть представлен не только созданием высокотехнологичных проектов, но и решениями для самых различных сфер жизнедеятельности человека, считает руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

"Технологический прорыв сегодня - это не только позитронная бомба <…> Технологический прорыв - это то, что создает возможность воспроизводить общий технологический уровень, то, что делает каждый из тех, кто формирует среды, экосистемы, кто создает технологии как для самых высоких сфер, так и для самых "кондовых" видов деятельности", - сказал Белоусов, выступая на презентации трека "Новая технологическая стратегия" форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого АСИ и Росконгрессом в пресс-центре ТАСС.

"Мы говорим о том, что у власти (в данной области - прим. ТАСС) в общем-то нет партнера. Потому что когда какие-то люди говорят, что они представляют общество, на самом деле они представляют себя и своих друзей. Другой разговор - когда это люди, которые делают ракеты, это люди, которые делают искусственный интеллект, смарт-комбайны и так далее. Это и есть тот партнер, которого не хватает государству, и которого, возможно, не хватает нам всем", - добавил он.