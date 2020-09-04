Игорь Ротенберг возглавил рейтинг богатейших детей из российских бизнес-семей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Игорь Ротенберг возглавил рейтинг богатейших детей из самых состоятельных предпринимательских династий России. В список, составленный журналом Forbes, вошли 11 человек, вовлеченных в бизнес своих родителей, с общим состоянием $5,8 млрд.

Лидер рейтинга - сын Аркадия Ротенберга Игорь, основной владелец компании "Газпром бурение", с состоянием $950 млн. Дочь миллиардера Лилия также оказалась в списке, заняв пятое место. Она является совладельцем компании TPS Real Estate, которая управляет пятью торговыми комплексами в Москве, Краснодаре, Сочи и Новосибирске.

Второе место досталось сыну миллиардера Михаила Гуцериева Саиду - члену совета директоров группы "Сафмар" и гендиректору "Фортеинвеста", состояние которого оценивается в $930 млн.

Третью строчку делят братья Тимур и Руслан Рахимкуловы, которые совместно владеют инвестиционной компанией Kafijat. Состояние каждого из братьев Forbes оценивает в $900 млн.

На четвертом месте рейтинга - Дени Бажаев, совладелец "Группы Альянс", с состоянием в $840 млн. Бажаевы занимаются драгметаллами - их компания "Русская платина" разрабатывает месторождения платины в Красноярском крае и на Дальнем Востоке.

Шестое место делят сыновья основателя группы "Черкизово" Игоря Бабаева - Сергей и Евгений Михайловы (гендиректор и председатель совета директоров группы "Черкизово" соответственно). Состояние каждого из них, по данным Forbes, составляет $350 млн.

На седьмой строчке - сын основного владельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова Феликс, который возглавляет совет директоров оператора мобильной связи МТС. Его состояние оценивается в в $75 млн.

Далее следуют гендиректор управляющей компании "Гранат-стан групп" (управляет Малой нефтяной компанией Татарстана) Тимур Шаймиев с состоянием в $40 млн и племянница основателя группы "Черкизово" Игоря Бабаева Людмила Михайлова с состоянием в $5 млн.