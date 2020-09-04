На развитие Карелии дополнительно планируется направить 6,3 млрд рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует направить 6,3 млрд рублей на реализацию в ближайшие три года мероприятий федеральной целевой программы развития Карелии. Об этом заявил в пятницу заместитель министра финансов России Леонид Горнин на заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики.

"Сейчас прорабатывается вопрос в правительстве РФ о дополнительном продлении бюджетного финансирования в развитие федеральной целевой программы Карелии на три года в части дополнительного источника финансирования. Ориентировочно объем ресурсного обеспечения составит около 6,3 млрд рублей на трехлетний период, чтобы реализовать до конца все задачи, которые были сформулированы в начале реализации [федеральной целевой] программы развития Республики Карелия до 2020 года", - сказал Горнин.

Замглавы Минфина РФ отметил, что "это дополнение будет существенным подарком к празднованию 100-летия республики", которое отмечается в этом году. Горнин убежден, что Карелия вместе с федеральными органами власти успешно завершит реализацию программы развития региона.