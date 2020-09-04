ЕЭК разработает правила подтверждения страны происхождения товара в ЕАЭС

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) разрабатывает правила подтверждения страны происхождения товара на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для целей государственных закупок. Об этом сообщает ЕЭК.

"Мы особое внимание уделяем разработке правил подтверждения страны происхождения товаров и ведения реестра евразийской промышленной продукции для целей государственных закупок. На настоящий момент из 221 товарной позиции в перечне согласовано 182 позиции, работа по остальным продолжается", - отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, слова которого приводятся в сообщении.

Согласно сообщению ЕЭК, комиссия предлагает применять так называемый кооперационный принцип, когда в производстве товара используются комплектующие, произведенные в других государствах ЕАЭС, а также на их территории выполняются определенные технологические операции. Это способствовало бы развитию кооперационных связей между производителями стран союза.

Ранее, на заседании Межправсовета 17 июля в Минске, в связи с жалобами Белоруссии и Казахстана на ограничение возможности участия в российских госзакупках Комиссии ЕЭК было поручено до конца года разработать правила подтверждения страны происхождения товара и правила ведения реестра евразийской промышленной продукции.