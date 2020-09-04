В Германии призвали ввести двухлетний мораторий на строительство "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Один из фаворитов среди претендентов на должность лидера Христианско-демократического союза (ХДС) Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера Фридрих Мерц потребовал ввести двухлетний мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2" в свете ситуации вокруг Алексея Навального. Соответствующую позицию он изложил в опубликованном в пятницу интервью газете Bild .

"До сих пор я, несмотря на все сомнения, выступал за продолжение строительства трубопровода. Но после покушения на отравление Навального Европа должна сейчас отреагировать", - сказал политик. "Я предлагаю ввести немедленное двухлетнее замораживание строительства, то есть мораторий", - подчеркнул он.

В статье для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Мерц отметил, что реакция ЕС должна быть "ясной и недвусмысленной". По его словам, в течение двух лет моратория на строительство "Северного потока - 2" Европа должна работать над тем, чтобы "сократить свою зависимость от российских нефти и газа".

Главный оппонент Мерца в борьбе за пост лидера ХДС Армин Лашет, напротив, предостерег от поспешных решений по проекту "Северный поток - 2" в свете новых данных об инциденте с Навальным. Отвечая на вопрос журналистов, откуда Германия должна в будущем получать энергоресурсы, он отметил, что это следует решать "на основе взаимных интересов и руководствуясь объективными критериями", пишет агентство DPA.

"В связи с этим на вопрос, как это будет происходить, не нужно отвечать рефлекторно уже в первый день после представления Бундесвером доказательства того, что Навальный был отравлен", - считает Лашет. Он призвал отреагировать на инцидент с Навальным в зависимости от действий России и готовности Москвы прояснить обстоятельства случившегося.

Новый председатель ХДС будет избран на съезде в декабре текущего года. Сейчас рейтинг христианских демократов колеблется на уровне 37%, они твердо занимают первое место по популярности среди партий ФРГ. Скорее всего, преемник Меркель на посту канцлера в 2021 году будет именно от ХДС.

Дискуссии о "Северном потоке - 2"

Ранее остановки сооружения "Северного потока - 2" в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, будто Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства инцидента.

Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с Навальным.

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