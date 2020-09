Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на фоне ситуации на рынке труда

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в пятницу менялись разнонаправленно на фоне данных Министерства труда США о создании 1,37 млн рабочих мест в августе.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 137,24 пункта (+0,49%), до отметки 28 429,97. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 6,14 пункта (+0,18%), до отметки 3 461,20. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 32,13 пункта (-0,28%), до уровня 11 425,07.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,6%, до $41,11 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,40%, до $1 924,03 за тройскую унцию.

Комментируя начало сессии, информационное агентство Bloomberg отметило, что на настроения инвесторов "повлияли данные о ситуации на рынке труда, которые оказались лучше ожидавшихся". Кроме того, отметило агентство, "участники рынка пытаются сейчас оценить ситуацию после резкого снижения котировок технологических компаний".

"Если нынешние тенденции на рынке труда сохранятся, если мы не будем наблюдать резкого снижения уровня потребительских расходов в результате снижения выплат по пособиям по безработице, то вопрос о необходимости принятия мер по стимулированию экономики в канун выборов в значительной мере утрачивает свою остроту", - привела газета The New York Times мнение руководителя департамента Bank of America Мишель Мейер.