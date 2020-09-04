Пермский край, ФАС и СПбМТСБ намерены сотрудничать в сфере биржевой торговли

ТАСС, 4 сентября.Правительство Пермского края, ФАС России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере биржевой торговли, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы.

"Трехстороннее соглашение нацелено на реализацию в Пермском крае национального плана развития конкуренции и иных нормативных актов, предполагающих внедрение биржевых технологий на рынке нефтепродуктов, природного газа, леса, лесоматериалов, минеральных удобрений, строительных материалов и др.", - говорится в сообщении.

В частности, документ предусматривает дальнейшее внедрение предприятиями инструментов биржевой и внебиржевой торговли, электронных закупочных процедур, а также исключение бумажного документооборота, использование услуг оператора товарных поставок, пилотный проект по коммерческой балансировке биржевого газа, проведение образовательных мероприятий, частности в области биржевых торгов.

"Это соглашение позволит создавать условия для эффективного функционирования товарных рынков, реализации государственной политики по развитию конкуренции в регионе, повышению инвестиционной активности и уровню конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках, в том числе при реализации национальных проектов", - цитирует пресс-служба врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке.