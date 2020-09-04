МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Оборот фудтеха (производства, приготовления и доставки еды с использованием IT-решений) в России в 2020 году достиг 120 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева на Столыпин-форуме в Москве.

"Оборот фудтеха в России в 2020 году достиг 120 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был на уровне 44 млрд рублей. Так что мы видим тренд на цифровизацию традиционных пищевых бизнесов. В целом оборот онлайн-торговли в стране в этом году достиг 2,5 трлн рублей. В прошлом году это было 2,09 трлн рублей", - сказала Борбачева.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.