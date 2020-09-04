Выпуск компонентов для газомоторной инфраструктуры за 1,5 млрд рублей наладят под Калугой

ТАСС, 4 сентября. Завод по производству портальных о горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров с инвестициями в 1,5 млрд рублей построят на территории особой экономической зоны "Калуга" в Калужской области, сообщил на своих страницах в соцсетях врио губернатора региона Владислав Шапша.

"В особой экономической зоне "Калуга" новый резидент. Сегодня с руководством компании "Цилиндерсрус" подписали соглашение о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству завода по производству портальных и горизонтальных фрезерных обрабатывающих центров. Инвестиции в проект составят около 1,5 млрд рублей, будет создано 100 рабочих мест", - написал Шапша.

На втором этапе проекта на заводе планируется запустить производство оборудования для транспортировки и распределения сжатого природного газа, на третьем этапе - оборудование для молочно-товарных комплексов.

Компания "Цилиндерсрус" специализируется на выпуске компонентов и оборудования для газомоторной инфраструктуры по лицензии чешского холдинга Cylinders Holding a. s., крупнейшего европейского производителя стальных бесшовных баллонов.