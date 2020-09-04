Открыт прием заявок от подмосковных арендаторов на отсрочку по имущественным налогам

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Прием заявок от предпринимателей сферы торговли на получение отсрочки по имущественным налогам начался в Подмосковье. Заявления будут приниматься до 30 октября, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

"Министерство имущественных отношений Московской области объявляет начало приема заявок от торгового бизнеса на получение отсрочки по уплате имущественных налогов. Подать заявку на данную меру экономической поддержки могут арендодатели торговых объектов - юрлица и индивидуальные предприниматели, предоставившие отсрочки по арендной плате арендаторам своих торговых помещений и площадей на период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, чьи слова приводятся в сообщении, в регионе утвержден порядок формирования и ведения списка налогоплательщиков, которые могут получить отсрочку.

"Предпринимателей, которые, несмотря на тяжелые условия пандемии, оказали помощь малому бизнесу, тоже нужно поддержать, чтобы они могли укрепить свое положение и продолжить протекции бизнеса, который от них зависит", - добавила Адигамова.

При ведомстве создана межведомственная комиссия для рассмотрения обращений, которая сформирует и направит в налоговые органы список арендодателей торговых объектов, имеющих право на получение отсрочки по налоговым платежам.

Подать заявление можно до 30 октября 2020 года. Для получения отсрочки необходимо отправить соответствующее заявление и необходимые документы на адрес электронной почты Минмособлимущества: mio@mosreg.ru.