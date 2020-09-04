Российские банки продали коллекторам долги на 45 млрд рублей в апреле - июле

МОСКВА , 4 сентября. /ТАСС/. Российские банки за период с апреля по июль 2020 года переуступили взыскателям кредиты объемом 45 млрд рублей, что на 60% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, оценили в агентстве "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

"За апрель - июль текущего года розничные банки переуступили кредиты объемом 45 млрд рублей, что на 60% превышает результаты аналогичного периода прошлого года - 28 млрд рублей. К розничным банкам НКР относит кредитные организации, более 50% активов которых представлено розничным кредитным портфелем", - говорится в сообщении пресс-службы агентства.

На фоне снижения качества кредитных портфелей и прибыли во время пандемии коронавируса розничные банки активизировали продажу портфелей проблемных задолженностей. "В совокупности с возросшим объемом реструктуризаций это снизило уровень проблемной задолженности на балансах, что позволило сгладить давление на капитал банков" , - пояснили в агентстве.

НКР указывает, что розничные банки, как правило, стремятся очистить баланс от проблемных активов, не приносящих доход, также некоторые игроки могли продавать кредиты приемлемого качества для снижения нагрузки на капитал. Без учета таких кредитов реальное качество розничных портфелей могло снизиться сильнее, чем демонстрирует динамика просроченной задолженности. Рост ее доли в розничном портфеле российских банков за апрель - июль, по мнению экспертов, оказался умеренным - с 10,1% до 10,9%, как и объем реструктуризаций. Так, с конца марта до конца июля банки рестуктурировали розничные ссуды на 697 млрд рублей, что составляет 4% розничного портфеля кредитов.

Отношение суммы проданных кредитов к среднему кредитному портфелю за отчетный период тоже увеличилось с 1,2% до 2%. При этом основной прирост суммы обеспечили два крупных розничных игрока (Тинькофф банк и Почта банк).

По мнению агентства, во втором полугодии продажи кредитных портфелей могут замедлиться, поскольку острая фаза пандемии осталась позади, однако объем уступленных требований останется выше прошлогодних значений.