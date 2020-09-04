Бизнес-омбудсмен Москвы разработает меры по сохранению сообщества предпринимателей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве разработает и представит мэру города Сергею Собянину меры, которые позволят не допустить переезда бизнесменов из столицы в связи с экономическими сложностями. Об этом сообщила в пятницу на Столыпин-форуме уполномоченный по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяна Минеева.

Она напомнила, что в августе представила свой доклад по состоянию бизнеса мэру Москвы Сергею Собянину.

"В следующем [докладе] мы отдельно сделаем раздел о том, какие нужно принять меры, чтобы предприниматели не уезжали из страны с конкретными цифрами настроения бизнеса",- сказала она в ходе третьего Столыпин-форума.

По ее словам, большое число предпринимателей столицы говорят о своих планах уехать из страны.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.