Росстат зафиксировал в августе значительный рост цен на ртутные термометры

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Цены на ртутные термометры в августе выросли на 4,5%, самое значительное подорожание отмечено в Орловской области и Чеченской Республике - на 48,1% и 33,5% соответственно. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В августе из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные - на 4,5%. Увеличение цен на 5,2% и более зафиксировано в 19 субъектах Российской Федерации, самое значительное в Орловской области - на 48,1% и Чеченской Республике - на 33,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, в группе медицинских товаров и медикаментов подорожали: ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) - на 2,2%, линекс - на 1,8%, йод - на 1,7%, термометры электронные - на 1,5%, гепарин натрия - на 1,4%, настойка пустырника - на 1,3%, вата отечественная, троксерутин, валокордин, бинты, винпоцетин, аллохол и аппараты для измерения артериального давления - на 0,7-1,1%. "Одновременно снизились цены на офтан катахром - на 1,4%, ксилометазолин - на 0,5%, смекту, сеннозиды А и В, гипотиазид - на 0,4%", - отмечает Росстат.

С 1 января 2021 года вступает в силу Минаматская конвенция о ртути, в частности, запрещающая производство и экспорт ртутных термометров. Документ предусматривает поэтапный отказ от использования ртути. Россия эту конвенцию подписала в 2014 году, но пока не ратифицировала.