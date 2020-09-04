Инфляция в России в августе замедлилась до нуля

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России в августе 2020 года замедлилась до нуля после 0,4% в июле, в годовом выражении - к августу 2019 года - составила 3,6% (против 3,4% в июле), свидетельствуют данные Росстата.

За январь - август потребительские цены в РФ выросли на 3%.

В августе продовольственные товары подешевели на 0,8%, непродовольственные - подорожали на 0,4%. Стоимость услуг выросла на 0,4%.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало дефляцию в РФ в августе на уровне 0,1-0,2%, годовая инфляция ожидалась на уровне 3,4-3,5%.

Цены на продовольственные товары

В августе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Картофель подешевел на 19,6%, помидоры - на 15,6%, лук - на 14,9%, виноград - на 14,6%, яблоки - на 11,9%, огурцы - на 9,7%, капуста белокочанная - на 9,2%, морковь - на 9,1%. Вместе с тем наблюдался рост цен на апельсины - на 14,1%, овощи замороженные - на 0,6%, сухофрукты - на 0,4%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров подешевело пшено - на 1,5%, яйца куриные - на 1%, кальмары мороженые - на 0,7%, рыба мороженая (кроме лососевых пород) и молоко стерилизованное - на 0,6%, мясо кур, печень говяжья, сельдь соленая, крупа гречневая, смеси сухие молочные для детского питания, зефир, пастила, кофе и коньяк - на 0,2%.

Заметный рост потребительских цен отмечался на сахар-песок - на 2,8%. Также наблюдалось увеличение цен на свинину - на 1,4%, баранину - на 1,0%, консервы рыбные в томатном соусе, национальные сыры и брынзу - на 0,9%, икру лососевых рыб отечественную, консервы овощные, масло оливковое - на 0,8%.

Цены на непродовольственные товары

Накануне нового учебного года Росстат отметил рост цен на товары для школьников. Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары подорожали на 1%, ранцы и рюкзаки для школьников - на 0,9%, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, тетради школьные - на 0,8%, альбомы для рисования - на 0,6%, отдельные виды одежды и обуви для детей школьного возраста - на 0,7-1%.

В августе из непродовольственных товаров существенно подорожали термометры медицинские ртутные - на 4,5%. Кроме того, в группе медицинских товаров и медикаментов подорожали: аспирин отечественный - на 2,2%, линекс - на 1,8%, йод - на 1,7%, термометры электронные - на 1,5%, гепарин натрия - на 1,4%, настойка пустырника - на 1,3%, вата отечественная, троксерутин, валокордин, бинты, аппараты для измерения артериального давления - на 0,7-1,1%.

Среди товаров первой необходимости цены выросли на мыло хозяйственное - на 0,7%, мыло туалетное - на 0,6%, бумагу туалетную, спички - на 0,4%, пеленки для новорожденных - на 0,3%.

Из прочих непродовольственных товаров отмечается рост цен на ювелирные изделия - на 6,9%, книги детективно-приключенческого жанра - на 1,2%, свежесрезанные цветы - на 1,1%. Вместе с тем снизились цены на газовое моторное топливо - на 1,2%, туфли женские летние - 0,8%, флеш-накопители USB - на 0,6%, компьютеры планшетные - на 0,4%.

Цены на услуги

В августе в группе услуг пассажирского транспорта заметно подорожал авиаперелет эконом-классом - на 10,6%. Увеличение цен на 3% и более зафиксировано в 41 субъекте Российской Федерации, наибольшее - в республиках Алтай и Северная Осетия - Алания, в 2,2 раза и 2,1 раза соответственно.

Выросли цены на проезд: в купейных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования - на 1% и 1,5% соответственно, в такси - на 1,3%. В то же время проезд в плацкартных вагонах скорых фирменных и нефирменных поездов подешевел на 0,3% и 0,1% соответственно.

В группе жилищно-коммунальных услуг отмечалось увеличение платы за газ сетевой - на 2,6%, а также за проживание в гостинице и студенческом общежитии - на 2,2% и 1,1% соответственно.

Среди прочих наблюдаемых услуг подорожали: лечебный массаж - на 1,3%, услуги прачечных - на 1%, абонентская плата за радиотрансляционную точку - на 0,9%, экскурсии автобусные - на 0,8%. При этом абонентская плата за пакет услуг сотовой связи снизилась на 0,5%, стоимость билетов в кинотеатры, путевок в санатории на территории России - на 0,2%.