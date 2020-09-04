Около 2,2 млрд рублей направят на строительство завода парфюмерии и косметики под Калугой

ТАСС, 4 сентября. Строительство завода парфюмерно-косметологической продукции компании "Натюрель" началось на Боровском участке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга" в Калужской области. В завод будет инвестировано 2,2 млрд рублей, сообщила журналистам в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На Боровской прощадке ОЭЗ "Калуга" заложили первый камень будущего завода ООО "Натюрель". Объем инвестиций и количество плановых рабочих мест с момента получения статуса резидента ОЭЗ, несмотря на последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, были увеличены: инвестиционная составляющая в три раза - с 630 млн рублей до 2,2 млрд рублей, а количество рабочих мест в 1,5 раза - с 200 до 300", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, на заводе будут выпускать парфюмерно-косметическую продукцию и основные компоненты для нее: нетканые материалы и парфюмерно-косметические концентраты. "Основным видом продукции станут влажные салфетки и маски для лица. Ожидается, что объем производства салфеток составит до 15 тыс. т в год, масок для лица - до 8 млн пачек в год. Продукция будет поставляться не только на внутренний российский рынок, но и за рубеж", - говорится в сообщении.

Планируется, что завод начнет выпуск продукции в 2021 году.

ОЭЗ "Калуга" создана в Калужской области в 2013 году, ее площадь составляет более тысячи гектаров - из них 610 га в Людиновском районе и 432 га в Боровском районе. На ее территории действуют особый режим предпринимательства, налоговые льготы и таможенные преференции.