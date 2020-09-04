Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,26-0,35%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские биржевые индексы завершили снижением торговую сессию пятницы. Индекс Мосбиржи опустился на 0,35% - до 2921,55 пункта, индекс РТС - на 0,26%, до 1220,01 пункта, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара, по данным на 19:31 мск, растет на 0,23% - до 75,455 рубля, евро - на 0,04%, до 89,26 рубля.

"Виток роста геополитической напряженности уже во многом заложен в цены российского рынка акций, что сегодня не вызвало усиление распродаж. Инвесторы дальше ждут конкретных действий, и внимание больше приковано к внешним факторам. И здесь сегодня не было сигналов для какого-то серьезного отскока российского рынка. <...> В моменте не оказывает поддержку российским акциям и снижающаяся нефть", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

В пятницу в лидерах торгов оказались акции "Новатэка" (+2,98%), "Русала" (+1,71%) и золотодобытчика "Полюс" (+1,7%). Аутсайдерами выступили бумаги "Яндекса" (-1,9%) и "Детского мира" (-1,23%).

Прогноз на следующую неделю

"Снижение цен на нефть и ухудшение динамики крупнейших мировых рынков акций с учетом технических и сезонных факторов пока свидетельствует о возможном снижении рынка в понедельник и по итогам следующей недели", - считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

По его мнению, в понедельник индекс Мосбиржи закроется в диапазоне 2920-2960 пунктов, доллар будет торговаться в промежутке 74,70-75,80 рубля, евро - 88,10-89,60 рубля.