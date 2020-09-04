Власти Пермского края намерены построить новые электросетевые объекты без роста тарифов

ТАСС, 4 сентября. Компания "Россети Урал", Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и правительство Пермского края заключат соглашение для строительства новых электросетевых объектов без повышения тарифов на услугу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Федеральной антимонопольной службы России.

"Есть понимание, что для стабильного развития промышленности Пермского края и организации надежного электроснабжения жителей региона необходимы новые электросетевые объекты. Для того, чтобы построить эти объекты без роста тарифа, мы планируем заключить соглашение с "Россети Урал" и ФАС России. В Пермском крае уже действует аналогичное соглашение в сфере газоснабжения", - приводятся в сообщении слова губернатора края Дмитрия Махонина.

Заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев в пятницу на совещании по вопросам тарифного регулирования в формате видеоконференции сообщил, что услуги по передаче электроэнергии в среднем в федеральном округе составляют 2,48 рубля за кВт/час. В то же время в Пермском крае средний тариф - 2,07 рубля.

"При согласовании программы субъект федерации должен иметь возможность приоритизировать те объекты, которые являются для него важными, и то направление, куда средства необходимо расходовать", - процитировали заместителя руководителя ФАС России в сообщении.

По словам Королева, в целом ситуация в электроэнергетическом комплексе региона оценивается положительно. "Тот факт, что у энергосетевой компании региона появляются экономия и свободные средства, и она не закладывает расходы на установку счетчиков в тарифы, является исключительно позитивным фактором. И это выгодно отличает Пермский край от других субъектов, у которых такой возможности нет", - приводятся его слова в сообщении.