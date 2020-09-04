СМИ: Китай построил на Хайнане демонстрационную зону морского фермерства

САНЬЯ /Китай/, 4 сентября. /ТАСС/. Южная провинция КНР Хайнань завершила строительство образцово-показательной морской фермы национального уровня в районе острова Учжичжоу, расположенного неподалеку от прибрежного города Санья. Как сообщает газета "Хайнань жибао", эта территория стала первой на острове демонстрационной зоной для разведения живущих в море организмов.

На данный момент в провинции ведутся работы по созданию еще шести подобных объектов, один из которых также будет располагаться около города Санья. Кроме того, такие фермы появятся в акватории городов Хайкоу, Вэньчан, Даньчжоу, Ваньнин и уезда Линьгао.

По данным властей Хайнаня, морское фермерство в провинции будет развиваться совместно с отраслями сферы услуг. Речь, в частности, идет о морском спортивном и любительском рыболовстве, дайвинге и других видах водного спорта. В ходе создания объектов для разведения морских культур на Хайнане особое внимание будет обращено на экологические аспекты, уточняет издание.

Власти Хайнаня в рамках проекта создания зоны свободной торговли на острове планируют продолжать развивать морское фермерство и сделать из этой отрасли одну из визитных карточек провинции.

Согласно официальной статистике, в 2019 году хайнаньские компании поставили на рынок порядка 1,72 млн тонн рыбы - на 1,9% меньше, чем за предшествующие 12 месяцев. Однако это пока незначительно отразилось на росте аграрной сферы, к которой относится лесное и рыбное хозяйство. Ее добавленная стоимость за соответствующий период выросла на 2,7%, составив 111,9 млрд юаней (около $15,9 млрд).