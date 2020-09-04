"Русснефть" ведет переговоры с банком Катара о реструктуризации долга, полученного от ВТБ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нефтяная компания "Русснефть", входящая в группу "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, рассчитывает на перезаключение кредитного договора, переданного основным кредитором - ВТБ, - банку из Катара CQUR Bank LLC, сообщили ТАСС в компании в пятницу.

Как сообщала компания в своем отчете за второй квартал, основной кредитор, банк ВТБ, в марте этого года перевел задолженность "Русснефти" на нового кредитора - катарский банк CQUR Bank LLC, о чем уведомил компанию в марте. При этом основные условия договора остались прежними. Однако весной этого года из-за падения цен на нефть компания оказалась в затруднительном положении и не смогла произвести погашение основной части долга, продолжая выплачивать проценты по кредиту. Однако в связи с нарушением графика у кредитора возникло право досрочного истребования всей суммы займа по договору, предупредила компания в своей отчетности.

Сумма задолженности перед CQUR Bank по основному долгу составила на конец отчетного периода 81,99 млрд рублей или $1,172 млрд. Сумма просроченной задолженности по статье "Кредиты и займы" составила почти 3,2 млрд рублей или $46 млн.

"Основной причиной финансовых затруднений весной текущего года стало снижение цен на нефть на 42% в долларовом выражении, что привело к ситуации, когда цена реализации нефти была ниже начисленных налогов", - пояснили ТАСС в компании.

Однако уже со второй половины года "Русснефть" "начала генерировать устойчивый, положительный денежный поток, который позволяет исполнить обязательства при текущей цене на нефть в 43-45 доллара за баррель". "Что касается взаимоотношений с основным кредитором, то сегодня мы находимся в активном диалоге и рассчитываем прийти к взаимоприемлемому результату в ближайшее время", - сообщается в комментарии. В отчете при этом отмечается, что компания ведет "переговоры с кредитором о реструктуризации задолженности, включая пересмотр действующего графика погашения кредита".

Капитал "Русснефти"

Около 25% в капитале "Русснефти" контролирует семья Гуцериевых через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ), чья доля, соответственно, уменьшилась до 19,23%. "Траст" получил эти акции "Русснефти" после санации Бинбанка, в котором у Михаила Гуцериева была доля. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежат 23,46%. Прочие акционеры владеют 24,13% акций компании.