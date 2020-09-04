Власти Коми, ФСИН и "Руститан" подписали соглашение по крупнейшему месторождению титана

СЫКТЫВКАР, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Коми, ФСИН России и группа компаний "Руститан" заключили соглашение о взаимодействии при строительстве горно-металлургического комплекса и инфраструктуры для национального горнопромышленного кластера, создаваемого на территории крупнейшего в мире Пижемского месторождения титана, расположенного в Коми. Документ подписали в Сыктывкаре врио главы региона Владимир Уйба, директор ФСИН России Александр Калашников и руководители группы "Руститан" Анатолий Ткачук и Алексей Новиков, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Соглашение направлено на комплексное освоение крупнейшей в России минерально-сырьевой базы титанового и кварцевого сырья, расположенной в Усть-Цилемском районе республики. "Руститан" завершил в 2020 году весь комплекс геологоразведочных работ по изучению особенностей строения рудных залежей, исследованию минералогического и вещественного состава песчаников, оценке промышленного освоения Пижемского месторождения", - говорится в сообщении.

Строительство горно-металлургического комплекса в Коми станет одним из этапов реализации Стратегии социально-экономического развития региона на период до 2035 года и создания инфраструктуры для промышленных проектов в Арктической зоне России, Северного морского пути и Северного широтного хода. При строительстве комплекса "Руститан" намерен во взаимодействии с правительством Коми и ФСИН России создавать рабочие места, в том числе для трудоустройства осужденных и их социальной адаптации после освобождения. "В республике находится большое количество тех, кто отбывает наказание. Хотелось бы, чтобы люди могли получить профессию, а после освобождения, работая на этом производстве, обрести новые трудовые места, завести семьи и полноценно вернуться к нормальной жизни, приносить пользу", - привела пресс-служба слова Калашникова.

О проекте

Ранее в январе этого года правительство региона и АО "Руститан" заключили соглашение о строительстве вертикально-интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых песков Пижемского месторождения. Тогда Новиков сообщал, что с 2016 по 2019 год был детально изучен вещественный и минеральный составы руд месторождения, диагностировано более 40 минералов, что позволило компании совместно с Институтом металлургии и материаловедения РАН выйти на новую схему обогащения титановых руд.

Прогнозные ресурсы Пижемского месторождения составляют 100,6 млн т диоксида титана, или почти 2,5 млрд т титановых песков и песчаников, что позволит эксплуатировать его около 200 лет. В месторождении содержатся также кварцевые пески, каолинит-кварцевые песчаники, редкие и редкоземельные элементы, базальты, а также золото и алмазы.

Компания проводила поисковые и разведочные работы. Для освоения месторождения планируется строительство горнопромышленного комплекса - горно-обогатительного и гидрометаллургического комбинатов. Одну технологическую площадку планировалось создать непосредственно на месторождении, вторую - вблизи города Ухта. Проект оценивался в 35 млрд рублей по ценам 2016 года.