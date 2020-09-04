Страны ЕАЭС могут запустить проекты по взаимному признанию банковских гарантий госзакупок

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут запустить пилотные проекты по взаимному признанию банковских гарантий для целей госзакупок. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"Совет Евразийской экономической комиссии принял распоряжение, в соответствии с которым уполномоченным органам и национальным банкам государств - членов Евразийского экономического союза предложено запустить пилотные проекты по взаимному признанию банковских гарантий, выданных банками стран ЕАЭС, для целей государственных закупок", - говорится в сообщении ЕЭК.

В ЕЭК отмечают, что в настоящее время банки из стран ЕАЭС уже могут начать работу по получению соответствующих рейтингов в российских рейтинговых агентствах, чтобы выдавать банковские гарантии для госзакупок. Одновременно Совет ЕЭК поручил Комиссии совместно с государствами-членами продолжить работу по обеспечению возможности признания банковских гарантий, выдаваемых Евразийским банком развития и Межгосударственным банком.