Биржевые индексы в Нью-Йорке 4 сентября незначительно понизились

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу понизились, хотя и не столь значительно, как в четверг, когда инвесторы в массовом порядке сбрасывали активы технологических компаний.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones к завершению сессии понизился на 159,88 пункта (-0,57%) и остановился на уровне 28 132,85 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 27,35 пункта (-0,79%), до отметки 3 427,71. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 142,30 пункта (-1,24%), до уровня 11 315,80 пункта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,53%, до $39,56 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,43%, до $1942,60 за тройскую унцию.

Оценивая итоги сессии, газета The Wall Street Journal отметила, что "у инвесторов вновь появился интерес к акциям технологических компаний, что позволило практически восполнить потери, понесенные в середине сессии и обернуть вспять обвал, произошедший в четверг, в результате которого рынок испытал самые серьезные колебания с июня нынешнего года". Инвесторы, по оценкам газеты. "все еще делают ставку на то, что в период пандемии именно акции технологических компаний следует рассматривать как наиболее надежное вложение средств".

Еще одним фактором, оказавшим влияние на инвесторов, стала ситуация на рынке труда, где в августе были созданы 1,37 млн новых рабочих мест. "Мы движемся в правильном направлении и темпы создания новых рабочих мест нарастают, однако складывается впечатление, что для восстановления экономики потребуется длительное время", - привела газета мнение руководителя департамента глобальных рынков Citizen Bank Тони Беникэна.