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Трамп заявил, что готов выделить еще $300 млрд на стимулирование экономики США

По словам американского лидера, финансирование поступит немедленно в случае согласия членов Конгресса

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп готов выделить с согласия Конгресса США еще $300 млрд на реализацию мер экстренного стимулирования экономического роста. Американский лидер подтвердил это в пятницу на пресс-конференции в Белом доме.

"Опять-таки: у нас есть готовые $300 млрд. Все, что нужно сделать Конгрессу, это сказать: используйте их", - подчеркнул глава администрации США.

"Я бы хотел использовать эти средства без их [американских законодателей] разрешения, но, видимо, мне не разрешено так действовать", - отметил Трамп.

По его словам, означенное финансирование поступит немедленно в случае согласия членов Конгресса.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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