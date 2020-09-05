США могут внести в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов изучают возможность внести в черный список китайского производителя полупроводниковой продукции SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС официальный представитель Пентагона Сьюзен Гоф.

"Министерство обороны США в настоящее время работает с другими [американскими] ведомствами над оценкой доступной информации с целью определить, являются ли действия SMIC основанием для его добавления в [черный] список Министерства торговли", - отметила она.

Как пояснила Гоф, введение такого рода мер приведет к "более тщательной проверке всего экспорта для SMIC".

По данным агентства Reuters, ранее на этой неделе Пентагон предложил включить SMIC в черный список из-за приписываемых компании связей с китайскими ВС. Минобороны ведет консультации по этому поводу с Минторгом, Госдепартаментом и Минэнерго.

В черный список уже включено свыше 275 китайских компаний. Это серьезно ограничивает их возможности закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.