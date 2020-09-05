ФРС США намерена несколько лет поддерживать ставку на низком уровне

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, намерена на протяжении нескольких лет поддерживать низкий уровень базовой процентной ставки. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в опубликованном в пятницу интервью Национальному общественному радио (NPR).

"Мы думаем, что экономике потребуется низкая процентная ставка, поддерживающая экономическую активность, в течение длительного периода времени, - отметил он. - Это будет измеряться годами".

В конце июля по итогам регулярного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) было принято решение сохранить ставку на уровне 0-0,25% годовых. Следующее заседание состоится в середине сентября. В марте ФРС дважды внепланово снижала процентную ставку в связи с угрозой экономике, вызванной распространением коронавируса.

Джером Пауэлл также отметил, что американской экономике предстоит проделать еще весьма долгий путь к полному восстановлению, несмотря на сокращение уровня безработицы.

"Восстановление продолжается, мы действительно считаем, что с этого момента будет тяжелее. <...> В некотором смысле [американцам] будет труднее найти работу, потому что некоторым сферам экономики потребуется больше времени для восстановления", - считает глава финрегулятора.

Как сообщило в пятницу американское министерство труда, уровень безработицы в США за август сократился до 8,4%, впервые с начала пандемии коронавируса опустившись ниже отметки 10%. Количество рабочих мест при этом увеличилось в прошлом месяце примерно на 1,4 млн. Пауэлл подчеркнул, что данные показатели лучше, чем ожидалось, но "для возвращения к полной занятости нужно взять болезнь под контроль". "Темпы улучшений могут немного замедлиться, но улучшения продолжаются. А на рынке труда, я бы сказал, оно [восстановление] идет по крайней мере такими темпами, как мы ожидали", - подчеркнул председатель ФРС. Он предположил, что может потребоваться дополнительная финансовая поддержка безработным и малому бизнесу, чтобы помочь американцам, серьезно пострадавшим от вызванного коронавирусом экономического кризиса.