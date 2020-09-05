Трассу "Таврида" планируют передадать в федеральную собственность в 2021 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма передадут трассу "Таврида" в федеральную собственность в 2021 году после ее сдачи в эксплуатацию, сообщил ТАСС министр транспорта региона Сергей Карпов.

"Дорога пока числится как республиканская, поскольку строилась с софинансированием из республиканского бюджета и в рамках ФЦП, земля - республиканская. После оформления она будет передаваться в федеральную собственность, содержать дорогу в нормативном состоянии со всеми вытекающими обстоятельствами будет Российская Федерация. Мы в следующем году точно передадим трассу "Таврида" как построенную", - сказал Карпов.

Он уточнил, что оформление трассы завершится до конца этого года. "Уже сейчас создано обособленное подразделение ФКУ "Тамань" в республике. Коллеги здесь уже присутствуют - это представительство федерального органа в Крыму. Занимаются составлением программ, подготовкой документов для передачи. Также участвуют в курировании вопросов, связанных с проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги (БКАД)", - уточнил Карпов.

По его словам, федеральными также станут трассы от "Тавриды" в Армянск и Джанкой, а также дорога Евпатория - Мирный. "Они стоят в программах допфинансирования в части приведения в нормативное состояние и передачи федеральным властям. Сроки есть - до 2023 года передать в федеральную собственность", - уточнил Карпов.

Дорогу на Джанкой в рамках нацпроекта БКАД ремонтирует компания "ВАД", строившая трассу "Таврида". "Это будет качественная дорога с нормативным трафиком движения. Трасса, которая идет на Армянск и выходит на Украину, входит в европейскую магистраль. Соответственно, она точно будет доводиться до первой категории. Будет рассматриваться как федеральная дорога. В том числе будет предусмотрен обход города Армянска", - рассказал министр.

Он отметил, что в Крыму создадут неразрывную дорожную сеть первой категории. "Также, соответственно, дорога на Джанкой попадает под параметры федеральной, соединяющей трассу "Таврида" с пунктами международного пропуска [на границе с Украиной]. Эти дороги тоже относятся к федеральным, поэтому здесь она будет передаваться и ремонтироваться", - добавил Карпов.

О дорогах Крыма

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

По состоянию на конец прошлого года протяженность автодорог регионального и межмуниципального значения в регионе составляла 6,1 тыс. км, из них в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии находилось 23,5%.