В одежде участников эксперимента SIRIUS применят утеплитель в капсулах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Компания "Фарадей" создаст комплекты одежды для участников изоляционного эксперимента SIRIUS с использованием новых технологий утепления материала. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в компании.

"Мы будем создавать комплекты одежды, от организаторов уже приходят запросы", - отметили в компании.

В "Фарадей" уточнили, что для нового изоляционного эксперимента будут проведены улучшения прошлых моделей с использованием новых материалов. "С учетом специфики использования не должно быть ворсистости, при этом нужно как-то утеплять. Обычный флис не подходит, международные компании разработали новый материал, где утеплитель находится в капсулах, чтобы ворсинки никуда "не убегали", - пояснили в компании.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека НАСА (Human Research Program). Проект подразумевает проведение серии изоляционных экспериментов продолжительностью четыре, восемь и 12 месяцев в течение пяти лет.

В ходе следующего эксперимента SIRIUS, который пройдет в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН, экипажу из шести добровольцев предстоит быть отрезанными от мира в течение восьми месяцев. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи, с близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту. За время изоляции будет смоделирована реальная лунная экспедиция: перелет к Луне, орбитальный облет для поиска места посадки, посадка и выход на поверхность Луны, а также возвращение на Землю.