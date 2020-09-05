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ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае расширят для ГОК по производству медного концентрата

Общий объем инвестиций в проект составит почти 30 млрд рублей

ТАСС, 5 сентября. Границы Территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае расширят для строительства горно-обогатительного комбината (ГОК) по производству медного концентрата компанией "Геопроминвест", говорится в сообщении краевого правительства.

"В Хабаровском крае предлагается расширить границы ТОР "Комсомольск". Планируется присоединить к территории четыре свободных участка в Солнечном районе. Перспективный проект для реализации на этих землях - строительство ГОК по производству медного концентрата компании ООО "Геопроминвест". Общий объем заявленных инвестиций определен в размере почти 30 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Для реализации проекта инвестору, который в скором времени получит статус резидента ТОР, требуется четыре земельных участка. Два из них уже в аренде, еще по двум требуется содействие. Участники инвестиционного совета на прошедшем на заседании совета поддержали этот вопрос единогласно, отметили в пресс-службе.

Строительство горно-обогатительного комбината нацелено на переработку запасов хвостохранилища Солнечного ГОК. Объем запасов составляет 24 млн тонн хвостов, в том числе запасы меди 49 тыс. тонн, олова - 110 тыс. тонн.

"Период строительства - с 2020 года по 2022 год, планируемая мощность предприятия составляет 2 млн тонн переработки в год. Основные планируемые потребители продукции - Китай, Япония, Южная Корея", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

На восьми площадках ТОР "Комсомольск" реализуют свои инвестиционные проекты 25 резидентов. Общий объем их инвестиций 36,3 млрд рублей, планируется создать более 3,3 тыс. рабочих мест.

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