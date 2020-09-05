Исследование: россияне в августе чаще продавали валюту, чем покупали

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россияне в традиционном для отпусков августе чаще продавали доллары и евро, чем покупали. Средний чек валютообменной операции в минувшем месяце составил 71,7 тыс. руб., такие данные предоставил ТАСС банк "Русский стандарт".

Так, средний чек в размере 71 718 руб. в валютообменнике в августе оказался ниже, чем в мае, когда средний чек составлял 83 111 руб. Однако это заметно выше чем, к примеру, в относительно спокойном феврале (59 575 руб.) - до объявления пандемии и режима самоизоляции.

"Статистика банка "Русский стандарт" показала, что в августе клиенты чаще продавали валюту, чем покупали. Этот тренд наблюдался практически все восемь месяцев текущего года и лишь в январе и феврале иностранную валюту чаще покупали, чем продавали. Подобное можно объяснить постепенно растущим курсом доллара и евро в начале года. Клиенты старались успеть приобрести валюту зимой, особенно на фоне тревожных настроений из-за новостей о коронавирусе, а потом постепенно продавали ее по мере необходимости", - отметили в пресс-службе "Русского стандарта". Однако относительно августа 2019 года средний чек одной операции в августе 2020 года вырос на 37%. Этому значительно поспособствовали выгодные индивидуальные валютные курсы на крупные суммы, считают в "Русском стандарте".

При этом спрос на американский доллар у россиян превышает евро уже не первый год. Так, в августе общее количество валютообменных операций с долларами на 85% выше, чем с евро, а средний чек одной покупки доллара составил 109 565 руб., евро - 101 006 руб. В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций клиентов в банке "Русский стандарт" в августе, мае и феврале 2020 года.