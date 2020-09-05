Бизнес ФРГ оценил потери от возможного отказа от "Северного потока - 2" в миллиарды евро

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Прекращение строительства газопровода "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро и приведет к потере рабочих мест, прежде всего, в восточных регионах Германии. Такое мнение выразил председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес, его слова привел в пятницу вечером телеканал ARD .

"Полная потеря инвестиций, вложенных в оба трубопровода (имеются в виду "Северный поток - 2" и соединительный трубопровод по суше - прим. ТАСС), привела бы для отдельных европейских компаний к ущербу в многомиллиардном размере и стоила бы рабочих мест в восточной Германии", - предупредил он. Хермес отметил, что возможный отказ от реализации проекта закончится судебными тяжбами, поскольку все разрешения на строительство были получены. "Мы не считаем, что эти разрешения можно поставить под вопрос задним числом", - полагает глава OAOEV.

В свою очередь председатель объединения германской газовой отрасли "Будущее. Природный газ" (Zukunft Erdgas) Тимм Келер отметил, что "в случае остановки строительства придется списать вложения в размере €8 млрд". Дополнительно придется оплатить расходы в размере €4 млрд на строительство соединительных трубопроводов. "В случае остановки цены на газ в ЕС ощутимо вырастут, поскольку нехватка предложения приведет к повышению стоимости", - считает Келер.

Дискуссии о "Северном потоке - 2"

Ранее остановки сооружения "Северного потока - 2" в категоричной форме потребовали лидеры партии "Союз-90"/"зеленые". В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий на строительство, пока не будут прояснены все вопросы. Лидер парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

Правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи Бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, будто блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Берлин призвал Москву прояснить обстоятельства инцидента.

Российская сторона заявила, что заинтересована в расследовании произошедшего с Навальным. Однако, как отметили в МИД РФ, германская сторона не представила никаких доказательств своей версии случившегося с блогером.