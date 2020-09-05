В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Указание Банка России, расширяющее тарифный коридор ОСАГО, вступило в силу в России с субботы. Согласно документу, теперь для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз. Таким образом, для автомобилей физлиц он будет находиться в диапазоне 2 471 - 5 436 рублей.

По легковым автомобилям юридических лиц тарифный коридор расширится на 20% вверх и вниз. Для грузовых автомобилей расширение границ коридора по ОСАГО предусмотрено на 20% вверх. Для такси границы коридора будут расширены на 30% и вверх, и вниз. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы расширятся на 5% вниз.

Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

Согласно закону, тариф будет определяться в зависимости от факторов, характеризующих конкретного водителя. По данным ЦБ, это могут быть в том числе нарушение правил дорожного движения или иные обстоятельства: возраст транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы.

Законом также выделена группа факторов, которая будет влиять на расчет страховой премии. В частности, повышенный тариф будет за грубые нарушения правил дорожного движения, правил эксплуатации авто, за наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения. Также выделяются иные факторы, которые страховые компании будут определять самостоятельно.

При этом страховщикам будет строго запрещено использовать при расчете тарифа ОСАГО любые дискриминирующие человека факторы, в том числе связанные с национальной, языковой, расовой принадлежностью, должностным положением, вероисповеданием и отношением к религии.