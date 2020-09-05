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Одна из бухт Приморья может стать площадкой для стоянки космодрома "Морской старт"

По мнению генерального директора ООО "С7 Космические транспортные системы", площадка в одной из бухт региона удобна в части подведения инженерной инфраструктуры и в части привлечения специалистов для обслуживания космического комплекса

ТАСС, 5 сентября. Власти Приморья подбирают бухту для стоянки плавучего космодрома "Морской старт". Об этом сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"Одна из бухт Приморья может стать площадкой для организации стоянки ракетно-космического комплекса "Морской старт". По словам генерального директора ООО "С7 Космические транспортные системы" (S7 Space) Сергея Савченкова, комплексу быть, сейчас определяется финансовая модель проекта. В настоящее время необходимо определить место базирования "Морского старта". Уже подобраны возможные площадки в Приморье", - говорится в сообщении.

По мнению Савченкова, запуск ракет со стартовой платформы космодрома будет производиться в море в районе экватора, а площадка в одной из бухт Приморского края удобна в части подведения инженерной инфраструктуры и в части привлечения специалистов для обслуживания комплекса. По проекту в регионе планируется создать 200 рабочих мест.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко отметил, что край окажет содействие в подборе места дислокации "Морского старта" и поможет в создании необходимой инфраструктуры. "Мы будем ориентироваться на технические условия, необходимые для успешной работы комплекса. Это уникальный проект, который нужно поддерживать, и всю необходимую помощь регион готов оказать," - приводятся слова губернатора. Он добавил, что подбирать место для базирования комплекса нужно с учетом существующего и будущих мостов на острова Русский и Елена.

О "Морском старте"

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит".

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey ("Одиссей") прибыла в порт 30 марта.

Теги
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