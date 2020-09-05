Кабмин утвердил правила ограничения отпускных цен на лекарства

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Михаил Мишустин утвердил правила ограничения отпускных цен и надбавок на лекарства и медицинские изделия. Документ опубликован в субботу на сайте правительства.

Постановления кабмина, подписанные Мишустиным, предполагают, что в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания, а также в случае роста цен на 30% и более, власти регионов будут направлять в Росздравнадзор соответствующие заявки с обоснованием своих предложений. Ведомство обязано рассмотреть их и направить в Минздрав.

"Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции", - следует из пояснительной записки к документу.

Уточняется, что в случае угрозы распространения опасных заболеваний или ЧС решение принимается оперативно. Минздрав обязан внести в правительство проект нормативного акта в течение трех дней. Если такой угрозы нет, решение о регулировании отпускных цен и надбавок принимается после проведения мониторинга.

Предельные размеры оптовой и розничной надбавок устанавливаются для каждого региона страны.

Отмечается, что такие полномочия кабмин получил согласно принятому в марте 2020 года федеральному закону.