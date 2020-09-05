Нигерия открыла свое воздушное пространство для регулярных международных авиарейсов

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Нигерия после почти пятимесячного перерыва возобновила в субботу регулярное международное воздушное сообщение. Об этом сообщила нигерийская телекомпания Arise TV .

"Пока международные рейсы обслуживают два крупнейших аэропорта страны - столицы Абуджи и Лагоса, - заявил генеральный директор Управления гражданской авиации Нигерии Муса Нуху. - Все остальные закрыты для полетов за рубеж до тех пор, пока не будет определена дата их открытия". Внутренние рейсы были возобновлены в Нигерии 8 июля.

На табло прилета и вылета аэропортов Абуджи и Лагоса на субботу стоят города Африки и Европы, включая Лондон, Франкфурт, Париж и Брюссель.

Для прибывающих из-за рубежа пассажиров введены меры медицинского контроля. Накануне вылета каждому необходимо зарегистрироваться онлайн на сайте Управления гражданской авиации Нигерии со сканом справки о прохождении теста на коронавирус. После прилета данную справку необходимо представить на медицинском контроле, срок ее действия - 96 часов. На седьмой день нахождения на территории Нигерии прибывший должен сдать еще один тест на коронавирус в одном из местных медицинских центров.

Нигерия занимает среди стран Африки южнее Сахары вторую позицию после ЮАР в списке наибольшего числа инфицированных новым коронавирусом. В общей сложности в стране выявлено 54 588 случаев заражения, умерли 1 048 заразившихся.

На текущей неделе в Африке воздушное сообщение с внешним миром возобновили также Гана, Намибия и Малави. При этом в указанных странах для прибывающих из-за рубежа введены жесткие меры медицинского контроля.