Мишустин утвердил правила субсидирования строительства газозаправок на федеральных трассах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о правилах субсидирования строительства газовых заправок на федеральных трассах. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

Планируется просубсидировать строительство около 80 газовых заправок. "Речь идет о криогенных газовых заправках, куда сжиженный газ привозится в специальных цистернах. КриоАЗС - наиболее удобный формат для федеральных дорог", - говорится в документе.

"Субсидии будут предоставляться для реализации комплексных проектов, предполагающих ввод газозаправочной инфраструктуры по всей протяженности автомобильной дороги", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Претенденты на господдержку должны пройти конкурсный отбор. По его результатам планируется определять и объем финансовой помощи. А норматив субсидирования строительства будет установлен в зависимости от мощности криогенной автозаправочной станции.

Предельный срок ввода газозаправочной инфраструктуры по всей протяженности автомобильной дороги - не позднее 1 октября 2023 года.

В июне 2020 года Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования расходов бизнеса и граждан по переводу автомобилей с бензина на газ. Принятое решение предполагает, что нормативы субсидирования в текущем году возрастут с 30% до 60% от общей стоимости работ. Подразумевается, что новый порядок активизирует перевод транспортных средств с бензина на газ и обеспечит спрос на газовое топливо со стороны россиян.