ЕЭК по инициативе Казахстана пересмотрела положения проекта стратегии интеграции ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 5 сентября. /ТАСС/. Участники прошедшего в пятницу очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе казахстанской стороны пересмотрели и согласовали отдельные мероприятия проекта стратегии евразийской интеграции до 2025 года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства Казахстана.

По ее данным, важным вопросом повестки дня прошедшего заседания совета стало обсуждение проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае нынешнего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказал позицию о необходимости дополнительной проработки документа с учетом принципа разумной достаточности и необходимости.

"В этой связи по инициативе Казахстана пересмотрены и согласованы отдельные мероприятия проекта стратегии. К примеру, страны согласились с доводами казахстанской стороны о возможности привлечения ЕЭК к двусторонним переговорам государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами и инвестиций только по инициативе самих государств-членов, а не в обязательном порядке, как это предлагалось ранее", - говорится в сообщении.

Очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится 11 сентября текущего года, указали в пресс-службе казахстанского правительства.

Сферы сотрудничества

Кроме того, члены совета обсудили ряд вопросов, касающихся дальнейшего развития евразийской экономической интеграции, в том числе в сферах технического регулирования, лекарственных рынков, санитарных мер, международного сотрудничества. "В ходе заседания рассмотрен вопрос о предоставлении Республике Узбекистан статуса государства - наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Окончательное решение будет принято в ходе очередной встречи глав государств в конце текущего года", - пояснили в пресс-службе.

Также продлено взаимное признание национальных сертификатов GMP до 2025 года, подтверждающих соответствие производства лекарственных препаратов международным стандартам. Кроме того, одобрены поправки в план разработки технических регламентов ЕАЭС в части уточнения отдельных положений технического регламента "О безопасности игрушек". "Будут уточнены отдельные положения техрегламента в части понятийного аппарата, требований к новым игрушкам, показателей магнитного потока, уровня направленного электромагнитного поля, токсичности", - следует из сообщения.

По итогам заседания утверждены изменения в правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов, одобрены общие подходы для подтверждения взаимозаменяемости отдельных лекарственных препаратов, в частности мазей, гелей, кремов, а также таблеток и капсул продленного и отсроченного действия. Также предложено национальным банкам государств-членов рассмотреть возможность запуска пилотного проекта по взаимному признанию банковских гарантий, выданных для участия в госзакупках стран ЕАЭС.