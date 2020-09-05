Объем господдержки тульских предприятий за пять лет достиг 150 млрд рублей

ТАСС, 5 сентября. Предприятия Тульской области за пять лет получили господдержку на сумму около 150 млрд рублей. Об этом в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24" сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"За 5 лет порядка 700 проектов предприятий были одобрены и получили поддержку на 150 млрд рублей. Такого раньше не было", - сказал он, отметив, что часть решений о введении новых мер поддержки принимается на площадке Госсовета.

Алексей Дюмин, который руководит рабочей группой "Промышленность", в целом также отметил высокую эффективность формата проведения Госсоветов, на которых детально обсуждаются готовящиеся к принятию решения.

"Это площадка диалога региональной власти с федеральной властью, где мы можем донести те проблемы, которые есть на земле, и где министров мы немножко "приспускаем" на землю. И в то же время для нас это возможность увидеть и мыслить намного шире в различных отраслях", - отметил Алексей Дюмин.

Государственный совет был создан 1 сентября 2000 года. Это совещательный орган при главе государства, его главная функция - проведение консультаций президента с главами субъектов РФ по вопросам, имеющим особое государственное значение. Поправками 2020 года статус Госсовета был прописан в Конституции РФ.