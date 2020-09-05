Власти Петербурга объявили конкурс на планировку строительства ветки метро до аэропорта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Петербурга объявили конкурс на подготовку документации по планировке территории для размещения ветки метро до аэропорта "Пулково". Заказчиком выступает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта: "Строительство Кировско-Выборгской линии от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково" для нужд Санкт-Петербурга", - сказано в разделе "Объект закупки".

Поставщик определится в результате открытого конкурса в электронной форме, цена контракта - 37,4 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по 30 сентября. "Сроки поставки товара или завершения работы - 1 июня 2022 года", - сказано в документации.

Аэропорт "Пулково" в 2019 году обслужил 19,6 млн пассажиров. На сегодняшний день до авиаузла можно добраться личным транспортом, на такси или автобусами. Необходимость создания альтернативы автобусному сообщению между Петербургом и аэропортом обсуждается уже не один год. Помимо линии метро и легкорельсового транспорта власти города также рассматривали строительство линии "Аэроэкспресса".

В апреле этого года губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил двухэтапную концепцию развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла, которая касается пригородных и внутригородских железнодорожных перевозок. На первом этапе ее реализации среди прочего планируется организация железнодорожного сообщения с аэропортом Пулково.