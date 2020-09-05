Источник: направление по самозанятым будет включено в новую структуру нацпроекта МСП

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новая структура национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" будет дополнена отдельным направлением по развитию самозанятых предпринимателей, также будет сокращено число федеральных проектов с действующих пяти до четырех. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, два источника, близких к аппарату правительства РФ.

"Нацпроект [МСП] будет переформатирован в четыре федеральных проекта другой направленности. Так, проекты "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" и "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе по льготному финансированию" будут включены в один из уже существующих проектов - "Акселерация субъектов МСП", - отметил один из собеседников портала.

Другой источник в аппарате эту информацию подтвердил, отметив, что также будет создан федеральный проект "Легкий старт".

"Там будет прописано развитие института самозанятых и создание цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. В него также добавят проект "Популяризация предпринимательства", - отметил собеседник портала.

В пресс-службе правительства не прокомментировали запрос портала. В пресс-службе Минэкономразвития ответили, что сейчас идет перезапуск национальных проектов. В частности, в нацпроект МСП будут интегрированы идеи бизнеса.

"Скорректированный, в том числе в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", нацпроект МСП будет сформирован к октябрю 2020 года .Обновленная версия может включить в себя ряд новых федеральных проектов. Большой перечень мер поддержки коснется самозанятых, для них будут доступны многие инструменты, которые раньше распространялись только на МСП", - отметили в пресс-службе ведомства.

Нацпроект по развитию МСП

Национальный проект по поддержке МСП реализуется в России по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ранее он включал пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства". В начале июля правительством было принято решение скорректировать цели и задачи нацпроектов в связи с пандемией коронавируса. Так, работу в рамках национальных проектов продлили до 2030 года.